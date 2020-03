TOP 10 | Maarjamaa Netflixi fänne huvitavad transvestiidid ja tiigrikutsud 

Nädala jooksul on jõudnud edetabelis aset leida nii mõnedki muutused. Osad filmid-sarjad on enda positsioone vahetanud, teised aga nimekirjast hoopiski välja pudenenud. Möödunud nädala edetabeliga saad tutvuda SIIN .

Möödunud nädalal esimesena esikolmikust välja jäänud tõsieluline eksperimendisaade pudenes nimekirja viimasele positsioonile. Tundub, et keskpärasust kuulutavad arvustused on lapsikuid katseid pungil olevale saatele järele jõudnud. On tõenäoline, et järgmisel esmaspäeval me toda saadet enam siin nimekirjas ei kohta...