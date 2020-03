Inglise sekspomm demonstreerib 12kilose salenemise tulemusi 

Kahe suurusnumbri võrra saledam Kelly poseerib seltskonnajakirjas Hello! ning räägib oma kaalulangusest. "Arvasin, et teksased on pesus lihtsalt kokku läinud," meenutab ta oma kosumist. Ent pikapeale mõistis Kelly, et on ülemäära kosunud - ta ei tundnud end enam tervena ega ilusana.

Kuid 2018. aasta lõpus antud intervjuus väitis Kelly, kes oli selleks ajaks umbes seitse kilo salenenud, et Jeremy võrdles teda õhupalliga. "Ka ema manitses, et ma kogu aeg ei sööks."