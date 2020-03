Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas eestlased varemgi välismaal hätta jäid 

Leedus tuli saatkonda noormees, kes sõitnud Königsbergi ja sealt Kaunasesse (tollane Leedu pealinn). Noormehe sõnul tahtnud ta Königsbergist Ameerikasse sõita ja oodanud, et seal elav onu saadab talle reisiraha. Königsbergis olnud raske, elu olevat seal kallis, mistõttu ta Kaunasesse sõitiski. Kirjutanud Eestisse, et emalt kojusõiduks raha saada. Too polevat kõssanud. Saatkond talle raha ei andnud. Lood Ameerika onuga olla kahtlased. Noormees läinud siis Leedu siseministeeriumisse saatkonna peale kaebama.