VIDEOINTERVJUU | Ken Saan: hea dokfilmi tegemise jaoks peab palju aega ja viina varuma 

Tele- ja filmiprodutsent Ken Saan on (44) kogus kunagi tuntust ETV skandaalses musta huumori sarjas „Esto TV“, kus nad koos Rain Tolgiga süüdimatute provokaatoritena esinedes paljastasid silmakirjalikkust ja lollust ühiskonnas, suutes sel viisil üles ärritada suure osa Eesti avaliku elu tegelastest.

Ken, mis on hea doki õnnestumise saladus?

Minu jaoks kindlasti see, et saaksin seda vajadusel teha kaua. Näiteks dokiga staaradvokaat Monika Mägist läksime hoogsalt üle tähtaegade. Saime selle eest loomulikult vastu päid ja jalgu. Aga meile tuli see vaid kasuks. Inimene avaneb ju aeglaselt. Peab tekkima usaldus. Hakkad inimesega omi mõtteid ja ideid tasahilju jagama.

Põhiline on ka see, et inimene harjuks kaameratega ära. Kaamera tuleb jätta käima. Ei mingeid katkestusi, muidu lähevad inimese mõtted lappama ja lõpptulemus pole loomulik. Pinge ja flow peavad kogu aeg üleval olema. Ei mingeid katkestusi.

Kunagi tegin sellist reality`it nagu "Kokk tuleb", vaadake seda. Seal kukkus see flow eriti hästi välja, sest kaamera kogu aeg käis. 2003. aasta suve lõpul oli eetris toonase hittsaate "Kokk tuleb" episood, kus Sitsiilia ärimees Giovanni Sposato ei mõistnud Jan Uuspõllu huumorit ja tungis näitlejale püstoliga kallale, samuti lõi mees teda jalaga näkku. Vaata raju videomeenutust!