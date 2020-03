Kristjan Suits: „Kaks asja on eestlasele omased: kadedus ja väiklus ning mõnes mõttes ka liiga suur ego.“  

Kristjan ei meieta iseennast, vaid tervet meeskonda, kellega koos tema lavakujundused sünnivad. Üksipäini pole kunstnikul öhmigi teha. Ning kui võetakse hästi öelda, siis särab kogu loomingulis-tehniline tiim elektripirnidega võidu. Nii on Kristjanile tänukirja lähetanud hulk teatrivaatajaid, teiste seas tema kunagine klassijuhatajagi. „See on küll äge,“ valgub kunstniku näole lai naeratus. „Vahel aitab ka publiku tänulikust silmavaatest, ei peagi tänama. Peaasi et ta saab elamuse. Emotsioonide loomine on minu töö ja kui ma näen, et see õnnestub, olen õnnelik. Selle puhul ei pea mulle eraldi aitäh ütlema.“