Cartoon avaldas uue singli „Howling“ 

Cartooni liikmed, kes andsid kolm aastat tagasi sotsiaalmeedia vahendusel teada, et lõpetavad tegevuse, vihjavad ühes värskelt ilmavalgust näinud singliga, et koosseis on taas aktiivne. „Kuna hetkel ei tohi üle kahe inimese koos viibida ja meid on kolm, siis on ees rasked valikud,“ sõnavad Ago Teppand, Hugo Martin Maasikas ja Joosep Järvesaar, kuid lisavad tõsisemal noodil juurde, et sel aastal on veel uut muusikat oodata.