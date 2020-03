USA näitleja parseldas väidetavalt koroona vastu aitavat ravimit 

Hollywoodi filmides ja sarjades nimetuid statistiosi teinud Keith Lawrence Middlebrook (53) kuulutas Instagramis oma 2,4 miljonile jälgijale, et on välja töötanud tabletid, mis aitavad ennetada Covid-19ga nakatumist, ning süstitava ravimi koroonahaigete tervendamiseks. Ta kutsus üles oma firmasse investeerima, lubades, et see hakkab koroonaravimit tootes sadu miljoneid dollarit kasumit teenima.

Uudist vahendav Time.com toonitab: koroonaviiruse vastu pole seni leitud ravimeid ega vaktsiine. Föderaalkohtuasi on esimesi USAs, mis on seotud koroonaviiruse ravi lubava pettusega

Middlebrook väitis, et tema firmasse Quantum Prevention CV Inc. on investeerinud juba korvpallikuulsus Earvin "Magic" Johnson. Johnson kinnitas USA föderaalvõimudele, et see on valeväide.