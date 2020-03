Valter Soosalu kodus olemisest: kui hakkab igav, siis tulevadki kõige paremad asjad välja 

Muusik rääkis saates "Hommik Anuga", et peamiselt tegeleb ta kodus muusikaga ning tunneb rõõmu olukorrast, kus pole sunnitud midagi tegema. "Kui natukene hakkab igav, siis tulevadki need kõige paremad asjad välja lõpuks," arvas ta.

Muusik omab Eestis ainsana pilli nimega harpejji. "Ta on niisugune huvitav ja omamoodi asi. Võib öelda, et ma olen uuesti leidnud mingisuguse suure mängulusti üles muusika tegemises," sõnas Soosalu.

"Ma ütleks, et see on üks suurimad muusikalisi õnnestumisi, mis mul on olnud võimalik läbi elada," selgitas muusik, et pilli tootjafirma on valinud ta oma esindusartistiks.