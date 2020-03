Menukirjanik Akunin oma koroonakatsumustest: "Haigestusin reedel ja 13ndal." 

Erast Fandorini lugudest tuntud menukirjanik Boriss Akunin teatas 26. märtsil Facebookis, et tedagi on tabanud - nagu ta väljendus - moehaigus. Nüüd kirjeldab autor fännidele oma haiguse kulgu. Koroonaviirusega on nakatunud ka tema abikaasa.

"Haigestusin reedel ja kolmeteistkümnendal keset päeva. (Kes luges mu tol hommikul kirjutatud postitust, oskab nalja hinnata.)"