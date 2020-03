Bob Dylan avaldas üle kaheksa aasta uue laulu 

Briti veebikülg lisab, et Dylan avaldas laulu ette teatamata ning seletas, et see on juba mõnda aega tagasi lindistatud. "Tervitused fännidele ja poolehoidjatele tänutundes aastatepikkuse toetuse ja ustavuse eest," seisab Nobeli kirjandusauhinna laureaadi avalduses. "See on varem ilmumata laul, mille lindistasime juba mõnda aega tagasi ja mis pakub teile ehk huvi. Olge terved, püsige valvsad ja saatku teid Jumal."