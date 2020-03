Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kirikuid tabas orelivilede varguselaine 

Jaani kiriku orel polnud aga ainus, mis vilede varguselaine all kannatas. Asi hakkas selguma 1939. aastal. Uudisleht kirjutab 29. märtsil: „Mõni aeg tagasi Tallinna kirikutes avastatud orelivilede varguslood on nüüd selgunud. Orelivilede varguses (süüdistatuna) on kolm Tallinna kogudust – Toomkogudus, Jaani ja Kaarli kogudus – andnud kohtu alla orelimeistri A. G. Toomkoguduse ja Jaani koguduse süüdistuses on kohus mõistnud orelimeistri kaheksaks kuuks vangi. Otsuse on A.G. kaevanud edasi. Selgus, et aastaid kirikutes oreleid parandanud meister oli siit-sealt näpatud viledest ehitanud oreleid mitmele poole provintsi. Viimati leiti orelivilesid, mis varastatud Kaarli kirikust, ühele Narva kirikule ehitatud orelist.“