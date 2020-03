Inimesed Elina Nechayeva: minu firma sissetulek on kukkunud 100 protsenti Toimetas Merilyn Närep , täna, 21:28 Jaga: M

Elina Nechayeva Foto: Tiina Kõrtsini

Elina Nechayeva tunnistab, et nagu teistelgi artistidel, pole tema majanduslik olukord hetkel kiita. Paanikaks õnneks veel põhjust pole, sest Elina on taibanud ühtteist ka kõrvale panna. "Olen elus korduvalt õppinud, et mustadeks päevadeks peab alati mingi varu olema. Jumal tänatud, et mul see on!" vahendab Sky.ee.