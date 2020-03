Raamat Raamatukoguhoidja loeb lapsele ette – lapsed saavad rõõmu, vanemad kodukontoris hinge tõmmata Katrin Helend-Aaviku , täna, 22:30 Jaga: M

RÕÕM ETTELUGEMISEST: Tallinna keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonna raamatukoguhoidja Pille Aas ütleb, et ettelugemise vastukaja on olnud üle ootuste positiivne. „Lastele raamatuid ette lugedes ning nendega suheldes kaob justkui murepilv ära. Lapsed on tõesti nii toredad ja tunnevad sellest kõigest siirast rõõmu!“ Foto: Tallinna keskraamatukogu

„Praegusel keerulisel ajal on eriti tähtis olla hooliv ja südamlik teiste inimeste vastu ja ettelugemine annab selleks hea võimaluse,“ ütlevad Tallinna keskraamatukogu töötajad, kes kuni 1. maini lastele telefoni, Skype'i või Facebooki vahendusel raamatuid ette loevad. “Emad on olnud siiralt tänulikud – nemad said rahus pool tundi kodukontoris oma tööasju teha,“ usub Pääsküla raamatukogu juhataja Sille Ross, et see ongi hea võimalus oma laps kindlatesse kätesse anda, kui plaanis on näiteks Skype'i-koosolek.