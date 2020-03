Henrik Kalmet eriolukorrast: „Ei ole hullu, teatrist ning kinost rohkem igatsen ikka sõpru ja trenni.“ 

Ei ole hullu ja teatrist ning kinost rohkem, igatsen ikka sõpru ja trenni, aga moodne tehnoloogia võimaldab leevendada nii sõprade, trenni, kui ka kino igatsust. Ja kohati juhtub, et on mitu ühes. Et näed oma sõpra hoopis teleekraanilt ja ongi kaks kärbest ühe hoobiga. Täpsustus, kärbeste vahe oli ikkagi turvaline kaks meetrit.