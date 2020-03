EKSKLUSIIVSELT ÕHTULEHES | Priit „Wend“ Kuusk esitleb oma raamatut „Laevakokk Wend“  

Laupäeval, 28. märtsil kell 18.00 kruti end Õhtulehele lainele, sest just meie veebis toimub Priit Kuuse raamatu „Laevakokk Wend“ eksklusiivne esitlus. Priitu küsitleb Admiral Bellingshauseni junga Julius Tarand.

Wend, pärisnimega Priit Kuusk on süüa valmistanud väga erinevates kohtades ja olukordades, kusjuures laevas kokkamine erineb tema sõnul tavalises köögis söögivalmistamisest väga palju. „Köök ja kambüüs on kaks erinevat maailma ja õppida tuli kõvasti – esimesest päevast viimaseni,“ nendib ta ja lisab, et oli ka valusaid õppetunde.

Laevareisile minnes teadis Wend, et tal tuleb rinda pista ka merehaigusega. Nüüd sai ta sellest võitu. Selleks tuli laevakoka sõidul haigus lihtsalt läbi põdeda. „Minul kulus kaks kuni kolm päeva, kuni enam ei ajanud iiveldama,“ ütleb ta. Raamatusse „Laevakokk Wend“ on lisatud kõik olulised retseptid, mida kokal söögivalmistamiseks vaja oli, et Admiral Bellingshauseni meeskond end hästi tunneks. Toitude valmistamisel lähtus Wend põhimõttest, et lihtsuses peitub võlu. Sööjaid rõõmustas enim värske, kodune ja vaheldusrikas toit. Raamatus on aga juttu ka paljust muust kui toidust.

Laevas sundis Wend end pidevalt kirjutama ja mõne aja pärast tekkiski hea rutiin. „Õnneks oli ka piisavalt, mida meenutada, lõppevast päevast ja elust laiemalt,“ selgitab ta. Kirjutamise kõrval sai vaba aega veedetud ka raamatuid lugedes, ristsõnu lahendades, muusikat kuulates ja kaarte mängides. Seda, et ilmunud teosele midagi niipea lisaks tuleks, autor lubama ei hakka. „Kõik, mis oli, sai kirja!“ on Wend endaga rahul.

Katkendid raamatust:

„Ahoi, maarotid!

Laevakokk Bellingshauseni pardalt räägib! Mõni nüüd mõtleb, et kuu aega pardal olnud, aga kõlab juba nagu kapten! Tõepoolest, sest tunne on ülev. Ma olen alati vastanud oma sõpradele-tuttavatele, kes tulevad jutuga: „Millal sa Wend siis oma restorani ka avad?”, et vaadake, ma pole kokk. Kokaamet on raske, nõuab suurt pühendumist ja on loominguliselt väga väljakutsuv. Mina olen lihtsalt inimene, kellele meeldib süüa teha. Aga nüüd ehk, äkki (või kuu-kahe pärast) võin ka mina ennast KOKAKS nimetada. Sest see on tõsine töö ja väljakutse – kuus päeva nädalas, kolm korda päevas, kaheteistkümnele inimesele. Pühapäev vaba, et siis laoseisu kontrollida, poenimekirja ja menüüd koostada.“