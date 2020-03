ÕL VIDEO | Pille Pürg: veedan praegu aega sise- ja välisreisidega 

Pille tuli toona meie kohtumisele põhimõtteliselt otse haiglast, kus tal oli tuvastatud kopsus healoomuline kasvaja, mille opereerimiseks oli planeeritud aprilli keskpaik. Kõigest hoolimata oli vapper naine heas tujus ja kinnitas, et kevadesse palneeritud etendused ära ei jää. "Olen rohkem närvis esietenduse, kui oma tervise pärast," rääkis Pille. "Ikkagi minu pika lavakarjääri jooksul esimene ülesastumine täiesti üksinda. Aga vererõhu võib küll lakke lüüa, süda vimkat teha ja jalad vedelaks lüüa, sest olen kohutav pabistaja," naeris naine.

Elu viskas hoopis oma vimka - ära jäid nii etendused, kui ka plaaniline operatsioon aprilli keskel

Sitke naine ei jäta jonni ja etendusi ära jätta ei plaani

"Mina etendusi ära jätta ei kavatse," teatab naine südikalt. "Nii mitu kuud sai ettevalmistusi tehtud, dekoratsioonid ja kostüümid valmistatud. Kuhu sa need paned? Tõstsime kõik etendused sügisesse. Kultuurimajad on õnneks hästi mõistlikult eriolukorda suhtunud. Nüüd on esinemispakkumisi rohkemgi. Kui kevadeks oli planeeritud 33 etendust, siis sügiseks on kirjas juba 41 etendust. Saared tulid juurde," rõõmustab Pille.

"Õnneks pole paljud ka juba ostetud piletite eest raha tagasi tahtnud, vaid on nõus sügiseni ootama. Aga eks paistab, kuidas olukord edeneb. Paljud on ja jäävad ilmselt töötuks ja siis on iga kopikas arvel. Õnneks pole meie piletid väga kallid. 14-16 eurot väiksemates ja 18-20 eurot suuremates kohtades. Ja kordan üle, kõik juba ostetud piletid on kehtivad ka sügisel."

Pille, millega hetkel oma aega sisustad?