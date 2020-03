Suunamudijad jäävad eriolukorras positiivseks: praegu on ideaalne aeg tegeleda iseendaga 

Instagrami staar Liza Lind räägib, et eriolukord, mis üle maailma aset leiab, on endaga palju muutusi kaasa toonud. “Ka minu jaoks, kuid ma näen selles palju positiivset. Ma arvan, et praegu on ideaalne aeg natukene iseendaga tegeleda ja pöörata tähelepanu nendele asjadele, mis tõeliselt olulised on. Ma usun, et see olukord on väike nii-öelda wake up call (äratuskõne - ingl. k) meile,” lisab Liza.

Hetkel on Liza Eestis ja tegeleb enda sõnul kõigega, mis tähtis on. "Hoolitsen tervise eest, suhtlen lähedastega. Õpin, avastan enda sisemaailma ja õnneks olen leidnud paar uut vahvat hobi, ning taasavastanud mõned aastatetagused. Usun, et igal inimesel läheb täpselt nii hästi kui ta ise ennast häälestab. Mina olen ennast häälestanud nii, et mul on kõik väga hästi," jääb ta positiivseks. Liza lisab, et mõnest reisist troopilisele saarele ta ära ei ütleks. "Aga proovin ennast selliste mõtetega hetkel mitte kiusata," muigab ta.

Suunamudija avaldab, et hetkel on eriolukorra ja piiride sulgemise tõttu temal edasi lükkunud kolm reisi. “Ühe reisi jaoks olid nii piletid kui ka majutus muretsetud, kuid kõik suhtuvad olukorda äärmiselt mõistlikult, seega sain kõik edasi lükatud ja raha kaduma ei läinud. Teised kaks reisi olid õnneks alles planeerimise staadiumis, mis praegusel hetkel lihtsalt ära jäid,” kirjeldab ta. Viimati reisis suunamudija Dominikaani vabariigis ja Miamis, kuid reisid kulgesid rahulikult ning kriisiolukord neid ei mõjutanud.

Mõned koostööd on Lizal edasi lükkunud ja mõned ka ära jäänud. “Mitte midagi katastroofilist,” lisab ta. Kuid kui suur kaotus on koostööde ära jäämine rahakotile? “Ma jätkasin selle praegu enda teada, aga väiksemal või suuremal määral mõjutab rahaline olukord meid kõiki,” arutleb Liza. “Peamine küsimus on minu meelest selles, kuhu edasi ja mis eesmärgiga. Soovitan kõigil rohkem keskenduda just eelmainitule, kui sellele mis saamata või tegemata jäi või jääb.”

Liza Lind Foto: Erakogu

Helen Adamson: praegu ei ole aeg olla isekas

Helen avaldab, et juba enne eriolukorra kehtestamist tegi ta omal märtsi teise poole ja aprilli vabaks. “Soovisin, et mul oleks võimalikult vähe kohustusi. Eriolukorra kehtestamisest järgmine nädal oli mul täiesti vaba ja kalender oli tühi – jätsin ära kõik kohtumised ja üritused. See oli minu jaoks hästi kummaline moment. Helen ütleb, et tunnetas saabuvat kohtumiste tühistamisega justkui ette. “Mul oli seda aega iseendale vaja, sest mul pole niisugust puhkeaega väga ammu olnud. Praegu ongi päevad täiesti vabad ja ma ei pea kuskile minema.”