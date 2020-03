„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Ken Saan sai tippadvokaadi käest pragada: poiss, kisun sul kõrva peast, kui sa sõna ei kuula! 

"Tütreke tuli robotina täna külla - teleportatsioon - doublerobotics keiss," rõõmustab Ken tütar Lumiga kohtumise üle

"See Peruu kogemus oli päris karm," räägib Ken. "Siiani tulevad külmavärinad peale, kui meie hulljulget ettevõtmist meenutan." Filmis saavad sõna eestlannadest noorukesed narkomuulad ning nende murtud vanemad ja lähedased. Ühtlasi kirjeldatakse, milline on elu Lõuna-Ameerika vanglates, kus süüdimõistetud peavad valmis olema šokeerivaks võitluseks ellujäämise nimel ja seda otse maapealses põrgus. Ken pajatab, kuidas tal õnnestus prillidesse ja pastakasse peidetud kaameratega vanglamüüride vahele pääseda ja millise õudusega see oleks võttemeeskonnale vahelejäämise korral lõppenud.

"Inimesed ei tohiks end liiga tõsiselt võtta," on Ken veendunud. "Olen käinud mitmest põrgust läbi ja igasuguseid anomaaliaid näinud, aga kõik see pole minu kirge pärssinud. On loomulikult kohti kuhu ma vabatahtlikult enam mitte kunagi ei läheks. Samas never say never. Vihkan stabiilsust, olen rahutu hing."