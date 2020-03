"Kahjuks näen, et noored ei võta seda väga tõsiselt. Piirid, mis on praegu pandud, on väga õiged. Kuid mina olen siiski selle poolt, et mitte tekitada paanikat. Kui inimesed on paanikas, stressis ja muretsevad pidevalt, lõhuvad nad oma biovälja. Kui see on lõhutud, hakkavad viirused paremini külge, kuna kogu keha on stressis," selgitab Kerro.