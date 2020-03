Harry ja Meghan lahkusid Kanadast. Selgus hertsoginna esimene filmitöö 

31. märts on Harry ja Meghani jaoks viimane päev Briti kuningakoja töiste liikmetena. Mõnda aega tagasi sahistati, et seriaalist "Pintsaklipslased" tuntud Meghan plaanib oma näitlejakarjääri taaselustada. Nüüd on teatavaks saanud hertsoginna esimene Megxiti-järgne tööots - ning see ongi filmindusega seotud. Nimelt loeb ta sisse Disney dokumentaalfilmi jutustaja teksti. 3. aprillil Disney voogedastuskanalil linastuv film räägib elevantidest ning Meghan on lubanud kogu oma honorari annetada heategevusfondile Elephants Without Borders. See organisatsioon on pühendatud loodushoiule ning loomade kaitsmisele salaküttide eest.