Gayliidu eestvedaja: 1990ndatel mõeldi, et Eestis on 10–20 homoseksuaali 

"Eesti Gayliit loodi 1992. aastal, aga punt, kellega seda asja ajasime, formeerus 1990 või 1991. Esimesed tuttavad leidsin tutvumiskuulutustest, mis hakkasid 1990. aastal Eesti Ekspressis ilmuma. Sealt sai ka aktivistide grupp kokku," meenutab Raudsepp Eesti LGBT Ajalooveebi taskuhäälingus.

Venekeelset kogukonda ja transinimesi Gayliit 90ndatel hõlmata ei püüdnud. "Ilmselt oli see hoiak, et eks nad vaadaku ise, kuidas oma asju korraldavad. Oli olemas ka transühendus Gendy, kuigi ma ei tea, kui tugev see oli. Küll aga tegi Lesbiliit, hilisem Lesbiühing, nendega koostööd. Meil ei tundunud transinimestega väga palju ühisosa olevat. Ma ei mäleta, kas venekeelsetesse lehtedesse kuulutusi panime. Valdavalt oli meil eestikeelne seltskond, võib-olla olid venelased rohkem kapis."

"1990ndatel oli olukord uus ja mitte ainult homoseksuaalsusega seoses, vaid üleüldse. Arvan, et inimestel oli endalgi palju muresid ja teadmine homoseksuaalsusest oli peaaegu olematu. Võib-olla mõeldi, et Eestis on 10–20 homoseksuaalset inimest. Lätis olid 90ndate aktivistid EKRE stiilis, rohkem vastanduvad. Lätis oli homovastasus, mida Eestis polnud. Meil hakkas vastasus ja pahameel ühiskonnas tekkima pärast esimest pride'i," räägib Raudsepp.