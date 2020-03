Kristo Elias alustas taliujumisega: kui aju ütleb, et külm on, hingan rahulikult ja teen kehale selgeks – ei ole 

"Kodus ei käi ma isegi külma duši all, aga Nõmmel Trummi basseinide ääres koorin riided maha ega lähe sauna, vaid basseini. Olen kaks minutit ja kui aju ütleb, et külm on, hingan rahulikult ja teen kehale selgeks – ei ole külm," räägib Elias Kroonikas. "Olen üsna flegmaatiline inimene ja tean, et vaimne töö vajab palju pingutust ja tasakaalu," lisab ta.