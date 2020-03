Nele-Liis Vaiksoo: loomulikult eelistaksin, et Mihkel oleks sünnituse ajal kõrval, aga kui eriolukorra tõttu peaks minema teisiti, siis hullu ka pole 

"Siin võin vabalt õues liikuda, ilma et kellegagi kokku puutuksin," sõnab ta Kroonikale. "Koos jagub ka toimetusi, et igav ei hakkaks. Mis puudutab sünnitust, siis loomulikult eelistaksin, et Mihkel oleks kõrval, aga kui eriolukorra tõttu peaks minema teisiti, siis hullu ka pole."