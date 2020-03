„Viimsest reliikviast” tuntud vürst Gabriel: alguses pakuti mulle rolli Ivo Schenkenbergina 

Goloborodko meenutab, et sattus filmi juhuslikult. “Töötasin siis Simferoopoli teatris, kuhu tuli filmi kunstnik Rein Raamat mingeid asju ajama. Ta tuli teatrisse kedagi otsima, mingisugust naisnäitlejat. Ma astusin tema juurde, kui ta oli etenduse ära vaadanud. Pärast jõime temaga kohvi ja ta ütles, et Saša, me hakkame tegema filmi pikajuukselistest ja pakkus, et võiksin mõnda osa proovida.” Mees polnud kunagi Eestis käinud ja riigi kulul siia sõitmise vastu polnud tal midagi.