Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas salakohtumine Savisaarele tuule tiibu tõi 

27. märtsil 1990 kogunes Eesti Komitee ja savisaarlaste sisering Kloostrimetsa endisesse Pätsi tallu suure saladuskatte all tulevikku arutama. See, millest seal räägiti, on nüüd juba 30 aastat olnud kõikvõimalike spekulatsioonide ja skandaalide teema. Kas Savisaar kauples endale välja valitsusjuhi koha Marju Lauristini reetmisega? Kas Savisaar lubas Eesti Komiteed nende ettevõtmistes tugevasti toetada ja pärast tegi näo, et midagi sellist jutuks ei olnud? Ütles, et vahetati ainult informatsiooni ja mingeid lubadusi ei jaganud kumbki osapool. Osa Eesti Komiteest väidab vastupidist.