Koroonaviiruse läbi põdenud mees: kui ei oleks teadnud, et tegu on koroonaviirusega, oleksin seda lihtsaks palavikuks pidanud 

Tõnu nakatus koroonaviirusega ühel suurema seltskonnaga toimunud peol. “Kui sain teada, et seltskonnas on esimesed positiivsed juhtumid, siis panime ennast perega kohe karantiini, et mitte teisi nakatada. Tuleb välja, et tegime seda õigesti, sest ma ei teadnud, et koroonaviirust kannan.”

Kui Tõnul koroonaviirus avastati, siis pidas ta vajalikuks teavitada inimesi, kellega ta kokku oli puutunud. “Kuna ma puutusin enne kokku inimestega ja käisin tööl, siis palusin neil ennast jälgida. Väga paljud inimesed pärast seda ka isoleerisid ennast, mis oli väga õigesti tehtud,” räägib mees. “Väga paljud sõbrad on tänulikud, et ma ei haigestumist varjama ei hakanud.”