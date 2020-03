Priit Pedajas: „Teele Pärn on ärgas ja uudishimulik noor näitleja.“ 

„Kui hakkasin tegema lavastust „Põud ja vihm“, pakuti mulle Ottilie rolli ühte teist näitlejat,“ räägib Priit Pedajas. „Ma polnud nõus, sest olin teinud Teelega juba suvelavastust „Isamaa pääsukesed“ ja tõin argumendiks, et „Põuda ja vihma“ ei taha ma teha näitlejaga, keda ei tunne. Seetõttu oli „Linnade põletamist“ tegema hakates täiesti loomulik, et nägin Tiina rollis vaid Teelet. Mu sisetunne ei petnud, ta on sellese rolli justkui loodud, see on tüki peaosa ja ta õigustas valikut igati. Nii et kordan veelkord: Teele on ärgas ja uudishimulik noor näitleja, selles mõttes on temaga väga mõnus töötada. Ma olen väga õnnelik, et ta sellise tunnustuse sai. Ta on selle igati ära teeninud,“ iseloomustab Priit Pedajas naispeaosatäitja auhinna pälvinud Teele Pärna.