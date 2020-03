Inimesed Martin Mill: „Praegune imelik aeg tundub nagu suvepuhkus, sest tuiamisaega on hästi palju.“ Aigi Viira , täna, 22:30 Jaga: M

GALERII

Martin Mill lavastuses „Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi“. Foto: Siim Vahur, Heigo Teder

„Mina lõpetan praegu lasteaeda,“ muheleb Ugala teatri näitleja Martin Mill, meeskõrvalosatäitja auhinna pälvinu, kel on eriolukorra aegu täita kodune lasteaiaõpetaja roll. „Lasteaiastki on antud arvutamist, lugemist ja loodusõpetuse ülesandeid, millega jooksvalt üritame hakkama saada. Muidugi on kolleege, kel lapsed käivad koolis, ja ma tõesti ei kujuta ette, kuidas veel sellega toime tulla.“ Kordamööda Martiniga täidab õpetaja rolli ka tema näitlejannast kaasa Kadri Lepp. Mõlemad ootavad aga pikisilmi aega, mil uuesti teatrimajja pääseb.