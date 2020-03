Karol Kuntsel: „Tegelen praegu esimese klassi lõpetamisega." 

„Mida aeg edasi, seda enam uue rütmiga harjume,“ tõdeb Karol, kes on praegu kehastunud koolmeistriks. „Esimene nädal oli üsna raske. Segavaid faktoreid on palju: küll on külmkapp liiga lähedal ja küll jookseb vend mööda. Õnneks pole esimese klassi õppetunnid nii rasked kui 5. ja 6. klassi laste omad. Tean lugusid, kui hätta jäänud vanemad helistavad tuttavale professorile, et too neid laste koolitööde juures abistaks. Esimese klassi ülesannetega tuleme veel toime!“