Inimesed Elina Reinold: „Mul on praegu vaja õppida 4. klassi materjali ja teha perele süüa." Aigi Viira , täna, 22:30

Elina VAT Teatri „Kauka jumalas“ perenaise rollis.

„Üksinda võib näitleja ehk monotükki mängida, kuid lavastus on ikkagi ühistöö,“ arutleb Elina Reinold, kes pälvis mulluste rollide eest R.A.A.A.M.-is ja VAT Teatris naiskõrvalosatäitja auhinna. „Mina jagan praegu oma rõõmu küll mõlema lavastaja, trupi ja kõigiga, kes teevad kaasa lava taga. Selles ongi teatri nauding ja lust: koos teha ja luua maailma ning näidata seda publikule, kes on saalis. Õudselt loodan, et pärast seda aega, mil oleme pidanud end üksteisest nii eemal hoidma, julgevad vaatajad teatrisaali tagasi tulla.“