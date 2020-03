Dilaila kolumn | Toimetulek karantiiniga 

Mõned meist aga ei saa lubada niisama käed rüpes istumist. Sõbranna näiteks on tegelema hakanud netipornoga. Ei, mitte selle allalaadimise, vaid üleslaadimisega. Nimelt on ta vabakutseline massöör ning praegu ei luba ennast ilmselt keegi puudutada. Niisiis on ta leidnud lehe, kus võõrad üsna head raha maksavad, kui ta näiteks särgi ära võtab.

Mina aga tahan saada Prada maski – see on selle hooaja kõige kuumem aksessuaar. Huvitav, millal neid Hiinas feikima hakatakse?

Ahjaa, loomulikult üritame kutiga ka praegusel ajal vormis püsida ning teeme rõdul harjutusi. Esmaspäeval oli selleks Bootcamp, milleks on vaja minutilisi intervalle. Kuna harjutus ise ajab võhmale, siis telefoni stopperiga seda minutit mõõta pole praktiline, pigem on vaja kindla ajavahega signaali. Nüüd viimaks on kasu mulle üheks sünnaks kingitud gongist, mis iga minuti järel lööb. Kes seda heli ise ei tea, siis kujutage ette pudrunuiaga vastu suurt praepanni löömist. Naabrid arvavad kindlasti, et oleme aru kaotanud. Hüppame rõdul üles-alla, plaksutame ja loeme numbreid, ning iga minuti järel on kuulda pudrunuiaga vastu panni löömist!