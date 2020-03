Inimesed Koroonaviirusesse nakatus ka kirjanik Boriss Akunin Toimetas Triin Tael , täna, 17:02 Jaga: M

Boriss Akunin 2011. aastal Tallinnas festivalil HeadRead. Foto: TIINA KÕRTSINI

Vene menukirjanik Boriss Akunin teatas Facebookis, et temagi on nakatunud koroonaviirusesse. Ent olukord pole hull - Akunini sõnul on hirm viiruse ees hullem kui viirus ise.