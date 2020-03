Eesti muusikud kinkisid noorele poisile trummikomplekti: näost oli näha, et see jõudis õigesse kohta 

"Kui Ruslan trummide taha istus, oli näost näha, et need jõudsid õigesse kohta," kirjutab Rästa Facebookis.



Kaasa lõid ka Tanel Padar, Lenna Kuurmaa, Jalmar Vabarna, Trad.Attack! ja Kristjan Vardja, kellega koos rahad kokku pandi ja trummikomplekt ära osteti.



"Kindlasti on SOS-Lastekülas veel lapsi, kellele erinevad instrumendid naeratuse näole tooks. Kui on midagi anda, andke teada ja kui ei anna, siis varsti tülitan veel muusikuid, et midagi koos soetada. Seniks püsige terved!" lisab ta.