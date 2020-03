NIMEKIRI | Vaata, kes pärjati sel aastal Eesti teatri auhindadega 

Ringo Ramul – lavastused „Võlur Oz“, „Tähtede seis“, „Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus“ (kõik Ugala Teater), „Kellavärgiga apelsin“ (Rakvere Teater) ja „Ilmavõõras“ (Saueaugu Teatritalu); osatäitmised lavastustes „Hiired on hiired“, „Väike Pii ja kiigelaud“, „Kõrboja perenaine“, „Sätendav pimedus“, „Vai-vai vaene Vargamäe“, „Krdi loll lind“, „Hipide revolutsioon“, „Tuul kuu pealt“, „Kohtume kell 8 Noa laeval“, „Etturid“ ning „Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi“ (kõik Ugala Teater).