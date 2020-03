Madli Vilsar eriolukorrast Londonis: politseile on antud luba reeglite rikkujaid vahistada või 1000 euroga trahvida 

Londonis ühe Eesti idufirma harukontoris töötav Madli ütleb, et tal oli korraga käsil mitu asja, milleks oleks vaja inimestega reaalselt suhelda ja kohtades käia, kuid praegu on koroonakriisi tõttu mitmed projektid ootel. „Vaatame rahulikult, mis saab. Elame päev korraga. Teisalt on tekkinud jälle uusi, ainult interneti teel toimivaid, asju, seega tööd jagub. Tuleb ise oma koduseinte vahel loov olla,“ sõnab ta.