USA näitlejanna: „Ema koolitas mu buliimikuks.“ 

Prepon ja tema näitlejast abikaasa Ben Foster said veebruaris poja vanemateks. Nende esiktütar Ella on kahe ja poole aastane. 7. aprillil ilmub Preponi raamat "You & I, as Mothers", mis sisaldab nii Laura mälestusi kui ka nõuandeid.

Prepon rääkis ajakirjale People, et ema oli kasvanud Twiggy ja teiste pliiatspeenikeste modellide ajajärgul. Laura ise oli sportlik ja terve tüdruk. Kui ta 15aastaselt sai rollipakkumise, mille nimel nõuti, et Laura võtaks kümmekond kilo alla, tuli ema talle appi. Tüdruku salenemisest sai nende ühine projekt. Ema kaalus Laurat igal hommikul. Tüdruk näljutas end seni, kuni kaalus lõpuks 47 kilo. Siis aga rääkis ema tütrele, et leidub moodus, kuidas võib süüa, mida hing ihkab, ja ikkagi saledaks jääda. Preponi sõnul oli ka tema ema buliimik. "Sellest sai meie ühine saladus."