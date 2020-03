George Michaeli kavaler tunnistab, et tegi staari surnukehast fotosid 

Just Fadi (46) oli see, kes 2016. aasta esimese jõulupüha hommikul George'i maakodus Goring-on-Thamesis 53aastase poptähe elutu keha leidis. Daily Stari nähtud videos räägib Fadi, et tema kallim olnud juba külm ja sinine. "Tegin temast pilte," väidab endine juuksur, kelle väitel leidub palju inimesi, kes temalt fotosid kätte saada tahaksid.