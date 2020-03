Toomas Kirss: võin öelda nendele unistajatele, kes arvavad, et kasutan „Salmonite“ filmis vanu seriaalikaadreid – unistagu edasi 

"Seriaalist ei ole ETVs ühtegi kaadrit järel – kui omal ajal tekkis lindikriis, siis "Salmonid" kustutati," kinnitab Kirss. Peab siis viivuks pausi ja teatab: "Ja ma võin öelda nendele unistajatele, kes arvavad, et kasutan filmis vanu seriaalikaadreid – unistagu edasi. Kõik kaadrid on filmitud aastal 2019, samal aastal kirjutatud originaalstsenaariumi järgi ja kogu tegevus toimub tänapäevas," kinnitab Kirss, et ei kasuta filmis ühtegi vana kaadrit.