Traagiliselt hukkunud krokodilliküti Steve Irwini tütar Bindi läks mehele 

Bindi Irwin teatas, et tema ja Chandler Powell pandi eile paari Australia Zoo aias. Koroonapandeemia tõttu oli tsermoonia ülimalt tagasihoidlik: sellel osalesid vaid lähimad pereliikmed. "See oli väga raske otsus, kuid vajalik kõigi turvalisuse nimel." Bindi abiellus enda sõnul oma parima sõbraga. "Ma ei suuda kirjeldada, kui palju mu südames on praegu armastust ja valgust."

Noorpaar kihlus mullu 24. juulil - Bindi 21. sünnipäeval. Nad olid tutvunud 2013. aasta novembris, kui Floridast pärit Chandler koos perega Australia Zoos käis. See on Bindi, tema ema ja venna töö- ja elukoht. "Juhtus nii, et Bindi tegi tol päeval ringkäike," meenutas noormees mullu ajakirjale People. "Mõtlesin: "Wow, ta on vapustav!"" Chandleri sõnul tekkis tal Bindiga kohe klapp. "Sestsaadik pole me tagasi vaadanud."