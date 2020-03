Räppar M.I.A.: pigem suren, kui lasen end koroona vastu vaktsineerida! 

Kui keegi fänn küsis, miks 44aastane räpitar vaktsineerimise vastu on, vastas too: "Suurem osa teadusest on äriga ühes voodis. Äri on ühes voodis pankadega, pangad tehnoloogiaga, tehnoloogia meiega, meie oleme voodis koroonaga. Koroona on voodis teadusega. Ja nii edasi ... kõige parem on ennetada," vahendab Daily Mail.