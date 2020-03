Ugandas lõksus olev eestlane Roland säilitab positiivsuse igas olukorras: näe ka halvas head! 

“Kuid kas kõiges selles negatiivses on ka midagi head?” mõtiskleb Edu Akadeemia juht Roland Tokko, kes on eriolukorras sattunud Ugandasse lõksu ning võtab täna õhtul ette pika tee tagasi kodumaale.

Kui emotsioonid lähevad üles, siis intelligentsus läheb alla

Tokko motoks elus on, et kõik, millele sa tähelepanu annad, kasvab. Jälgides pidevalt nakatunute numbreid ja rääkides teistega, kui hull seis on ning nähes vaid seda, et ainult hullemaks läheb, seda rohkem energiat sa sellele annad. Seda emotsionaalsemaks muutud ja seda suuremat hirmu tunned. Hirmul on komme meid halvata ja panna tegema ebaratsionaalseid otsuseid.

“On asju, mida sa ei saa muuta ja asju, mida saad. Pane fookus sellele, mida sa saad ära teha ja mõjutada,” selgitab ta viisi, kuidas näha tunneli lõpus taas valgust.

Kuidas tänane olukord saab olla suurepärane võimalus?

Nagu Deepak Chopra tsitaat ütleb - kõik suured muutused saavad alguse kaosest. Suured ettevõtted nagu IBM, Airbnb, Uber on asutatud kriisi ajal või vahetult pärast seda. Apple sai uue hingamise 2001. aastal, pärast majanduskriisi.