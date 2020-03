PILK PEALE! | Õhtulehe Instagramis jagab oma päevategemisi tšellist Silvia Ilves 

Silvia on üks neist muusikutest, kelle kontserdid praeguse eriolukorra ajal ära on jäänud. See-eest kodus tal vähem tegemist ei ole. Silvia on nelja poja - 9aastase Stefani, 7aastase Tristani, 3aastase Christopheri ja pooleteiseaastase Arthuri - ema. Christopher on aga praegu Lapimaal oma tädi ning vanavanemate juures, kuhu jõudis ta täpselt enne koroona levikut.