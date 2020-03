Saa targaks! Mart Sander annab virtuaalselt ooperiajaloo loenguid: need sobivad kõigile 

Mart ise ütleb, et need loengud sobivad kuulamiseks kõigile, kes tahavad end ooperiajalooga kurssi viia või armastavad lihtsalt muusikat. „Õpilased muidugi peavad nähtu baasil tegema praktilisi ülesandeid – näiteks „Traviata“ lavakujundusmaketi,“ ütleb ta. „Aga et töötada edukalt lavakunstnikuna, pead teadma mitte üksnes ooperi sisu, vaid ka tema tausta; seda, millised on selle nõudmised lauljatele; kuivõid ooper kannatab moderniseerimist; millised lavastus- ja kujundusversioonid toimivad, aga millised mitte. Aga ooperisse ei saa suhtuda kui museaali, seetõttu üritan ma läbi erinevate teatrilegendide ja anekdootide käsitleda seda kui elavat ja arenevat kunstiliiki.“

Sander tunneb „Traviataga“ teatud lähedust – ka tema enda romaanitsükkel „Litsid“ räägib end müüvatest naistest, kelle jaoks armastus tähendab hukku. „Kui ooper välja tuli, siis kodanlased põlastasid – mõtle, kirjutab litsidest ooperi!“ toob ta paralleele. „Esietendusel kukkus see haledalt läbi, aga hiljem võttis tuld. Varem oli oopereid kirjutatud eelkõige kangelasprintsiibist – ja müüdav naine, kes toob end armastuse nimel ohvriks, ei ole ju kellegi kangelane!“ Ta ütleb, et hakkas ise Rahvusooper Estonias tööle 18-aastaselt ning „Traviata“ oli üks esimesi oopereid, kuhu ta laulma pandi. „See ooper on ju hetkel niivõrd kümnesse: pidu katku ajal,“ ütleb ta. „Ooperi kangelanna Violetta on haige, suremas tiisikusse, aga matab oma elu pidudesse ja meeletustesse, teades, et kaotada pole enam midagi – kuni tema teele satub tõeline armastus.“