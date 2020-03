Karmel Killandi: „Teatriauhindade jagamise ülekanne ilma publikuta on ETV ajaloos kõige keerulisem saade.“ 

Koroonaviirus ajas kaardid segamini. „Vanemuise direktrissi Kristiina Alliksaare ning teatriõhtu lavastaja Tiit Paluga kohtudes oli selge, et teleformaat on tänapäeval hoopis midagi muud kui kohapeal toimuv üritus,“ lausub Killandi. „Lisaks tekkis veel üks kitsaskoht, sest tänavu sattus rahvusvaheline teatripäev reedele ning samale päevale oli ammuilma pandud paika „Klassikatähtede“ otseülekanne. Mis tähendas, et olime kitsikuses ja keerulise ülesande ees, kuidas edastada eetrisse kahte saadet ühel eetriajal, millel on ka suhteliselt sarnane auditoorium. Teatriauhindade jagamise ülekanne ilma publikuta on ETV ajaloos kõige keerulisem saade, mis meil on teha tulnud,“ tunnistab Killandi.

„Võtsime appi suure auditooriumiga saate „Ringvaade“, mis teeb auhindade jagamiselt otselülitusi ja suunab vaatajad ETV2, kus inimesed saavad terviksaate ära vaadata. Kui hakkas selguma, et rahva tervise pärast oleme sunnitud kodus olema, mõtlesime, et teater on üks väheseid valdkondi, mis on sedavõrd emotsionaalne, et saame auhinnad anda kätte vaid televisiooni vahendusel. Ilma et laureaadid teaksid, kes neist pärjatud saaksid. Sõitsime Tartusse vähendatud meeskonnaga, saatejuht pluss tehniline personal, andsime neile kõigile kaasa näomaskid ja muud abivahendid.

Saate võtteperioodil Vanemuise teatris. Esiplaanil režissöör Elo Selirand. Foto: ERR