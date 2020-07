ETV 65 | Karmel Killandi: „Teatriauhindade jagamise ülekanne ilma publikuta on ETV ajaloos kõige keerulisem saade.“ 

„Igasugune tunnustamine vajab meeleolu, mille tekitab publik, kuid nüüd tuli välja mõelda, kuidas seda saavutada tühjas saalis. Kõik oli plaanitud hoopis teistmoodi. Kavandasime otse-ülekannet juba kuid tagasi, sest tele peab olema kiire ja efektne. Muidu läheb inimene ekraani eest ära lihtsalt,“ tõdeb ETV elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi, kelle käe alt pidi reedel minema eetrisse ülekanne Tartust, et tähistada rahvusvahelist teatripäeva ning tunnustada parimaid tegijaid. Kuna sel aastal saab eesti rahvuslik teater 150 aastat vanaks, pidi väärikas sündmus toimuma eesti teatri sünnikodus – Vanemuise teatris.

„Võtsime appi suure auditooriumiga saate „Ringvaade“, mis teeb auhindade jagamiselt otselülitusi ja suunab vaatajad ETV2, kus inimesed saavad terviksaate ära vaadata. Kui hakkas selguma, et rahva tervise pärast oleme sunnitud kodus olema, mõtlesime, et teater on üks väheseid valdkondi, mis on sedavõrd emotsionaalne, et saame auhinnad anda kätte vaid televisiooni vahendusel. Ilma et laureaadid teaksid, kes neist pärjatud saaksid. Sõitsime Tartusse vähendatud meeskonnaga, saatejuht pluss tehniline personal, andsime neile kõigile kaasa näomaskid ja muud abivahendid.

Saate võtteperioodil Vanemuise teatris. Esiplaanil režissöör Elo Selirand. Foto: ERR