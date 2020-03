REPORTAAŽ: kuidas lõbutseda, treenida ja suhelda sõpradega koduseinte vahel? 

Neljapäev, 19. märts. Eriolukord Eestis on kestnud seitse päeva, maailmas hulga kauem. Praeguseks on IT-riigis Eestis veebi kolinud nii töökoosolekud, sõpruskondade kohtumised, treeningud kui ka kontserdid. Minu joogatreenerist hea sõbranna Mai-Brit annab õhtul esimest korda elus Facebooki ja Instagrami otseülekandena kundalini jooga tunni. Osalejaid on nii Saudi Araabiast, Dubaist, Bahreinist, Argentinast, Ameerikast kui ka Eestist. Sätin telefoni magamistoa kummuti praokil sahtli servale, et sealt treenerit näha. Rullin enda alla lahti lambanaha ja joogatund võib alata. Enne tänast olen joogatrennis käinud vaid korra elus ja sedagi videoloo tarbeks. Aga praegu, pärast kahte nädalat koduseinte vahel, on mul tunne, et andke kogu maailma uus minu kätte ja ma proovin kõik selle üksinda ära ega jaga teistega!