GALERII | Eestlanna saareriigis Bahreinis: öösiti kehtib liikumiskeeld, restoranid on suletud, kuid mõned ei võta koroonakriisi endiselt tõsiselt 

Carolin, kes kirjutab oma Bahreini elus ka blogis nimega BarceDona, töötab ilukliinikus ja räägib, et tegelikult on Bahreinis vastu võetud otsus, et reisilt tulles peavad inimesed kaks nädalat karantiinis olema, eirajad saavad 1000-10 000 (2300-23 000 eurot) dinaari trahvi või kolm kuud vanglakaristust. „Kõik inimesed ei tundu seda tõsiselt võtvat,“ sõnab Carolin. „Juhataja poeg saabus vähem kui nädal tagasi Egiptusest õpingutelt, olen temaga Whatsappi kaudu kontaktis olnud ja tema pere on ta täiesti isoleerinud – ta paigutati üksi maja kõige kõrgemale korrusele, pere jätab talle ühekordsete nõudega ukse taha toitu, isegi uksepraod on rätikutega kinni pandud,“ kirjeldab Carolin. „Sõber kuuleb, kuidas toit ukse taha jäetakse ja vahel on kuulda, kuidas õed kiirelt minema jooksevad. Tema koroonatest oli negatiivne, aga kuna peiteaeg on pikem, ei taheta riski võtta, eriti kuna juhataja vastutab nakatumise korral ka terve kliiniku eest.“