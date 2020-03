VIDEO JA DROONIFOTOD | Ruslan Trochynskyi andis Kadriorus katusekontserdi: inimesed aplodeerisid, see oli nii vajalik! 

Kolmapäeval kell 12 imestas nii mõnigi jalutaja Kadriorus Vase ja Faehlmanni tänava nurgal, kui kuulis üle linna kaikumas tromboonimängu. Svjata Vatra solist Ruslan otsustas sarnaselt paljudele Eesti muusikutele anda virtuaalkontserdi, kuid korteriseinte vahelt kolis ta hoopis kortermaja katusele. Ruslani pillimängu kuulati nii tänaval kui ka akendelt ja rõdudelt. „Inimesed aplodeerisid pärast iga lugu. See oli nii vajalik! Kui oled muusik, siis see ongi see, mille jaoks sa mängid – inimeste emotsioonid ja aplausid. See panebki meid edasi elama.“ Tõesti, inimesed ümberringi aplodeerisid. „Ma arvan, et terve maja kuulis,“ naerab Ruslan.

Ruslan Trochynskyi katusekontsert Foto: Robin Roots

Seni on muusikud teinud virtuaalkontserte koduseinte vahel. Miks Ruslan aga katusele kolida otsustas? „Enne elasin ma Viljandis, seal oli teine vaade ja võimalused. Mängisin tihti näiteks õues oma aias. Kui inimesed jooksid või peeti maratoni, mängisin ma alati seal. Praegu teavad kõik, et on selline aeg, kus ei tohi minna avalikesse kohtadesse ega teha kontserte, kus palju inimesi kokku saab. Mõtlesin tükk aega, kus ma saaksin kontserti teha, sest minu hing kuulub ikka loodusele, ma tahan loodusega koos olla,“ sõnab Ruslan. „Ma elan kortermaja viiendal korrusel ja meie katuselt on väga ilus vaade. Sellises olukorras saan ma niimoodi loodusele kõige lähemal olla.“

