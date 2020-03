Inimesed Sündis maailma esimene online karantiiniregilaulukoor Toimetas Merilyn Närep , täna, 11:50 Jaga: M

Foto: Kuvatõmmis videost

Rahvusvahelisel metsapäeval sündis maailma esimene online karantiiniregilaulukoor. Üheskoos lauldi videokonverentsi vormis regilaulu, et toetada nii metsi kui ka üksteist koroonakriisi ajal.Filmirežissöör ja regilaulja Anna Hints kutsus kokku oma laulukaaslasi, et 21. märtsil ärajäänud metsameeleavalduse puhul ikkagi koos laulda videokonverentsi teel: “Pidin esitama Vabaduse platsi metsameelavaldusel regilaulu, mis sündis peale Kääpa ohvrikivi ümbritsenud metsa langemist. Võrumaal asuv Kääpa ohvrikivi on mulle ja mu sugulastele väga tähtis pühapaik, kus ka meie esivanemad on käinud põlvkondade viisi jõudu kogumas.”Ohvrikivi ümber on viimastel aastatel tehtud väga suured lageraied. Kuigi kivi ümber oli jäetud 50 meetrine metsajupike, ei suutnud see ümbritsevate lageraiete tõttu tormidele vastu pidada. “Kui ma nägin harvesteride poolt ülessongitud maad ohvrikivi ümber, tabas hinge väga suur lein. Öösel nägin unes oma surnud vanaema, kes ütles, et pärimust ei