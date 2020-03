I Wear* Experiment ootab fänne virtuaalselt muusikavideos osalema 

Bänd kogub videod kokku, vaatab need üle ja teeb neist uue muusikavideo. Küsimuste korral saad pöörduda bändi poole, saates sõnumi Instagramis või Facebookis.



“Loodame, et see video toob keerulisel ajal inimestele rõõmu. Olge terved ja püsige kodudes,” lisab trio.